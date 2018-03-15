2018-03-15T21:32:39+03:00
В мире

Лидеры стран ЕС выбрали дату и место для обсуждения дела Скрипаля

Ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ планируется обсудить в рамках двухдневного саммита в Брюсселе
Дарья ИВАШКИНА
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Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта отравили в английском СолсбериБывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта отравили в английском СолсбериФото: REUTERS
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В четверг, 15 марта, лидеры 28 стран-членов Евросоюза выбрали дату и место для обсуждения дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как стало известно, главы европейских государств планируют обменяться мнениями о покушении на бывшего шпиона уже в следующий четверг, 22 марта.

Таким образом, вопрос о поддержке Лондона в деле Скрипаля все-таки был включен в повестку саммита ЕС, который пройдет 22-23 марта в Брюсселе. «Лидеры обсудят вопрос в четверг за рабочим ужином», - сказали в пресс-службе Евросовета РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к отравлению экс-полковника ГРУ. Наша же страна категорически отвергла эти обвинения.

Между тем 14 марта глава британского правительства огласила меры, которые Лондон решил принять в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля. В частности, власти Соединенного Королевства приостановили все двусторонние контакты с РФ.

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