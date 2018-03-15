2018-03-15T22:41:21+03:00
В мире

Макрон отказался посещать стенд России на книжном салоне в Париже

Французский лидер принял такое решение после скандала с отравлением Скрипаля
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от посещения российского стенда на ежегодном международном Салоне книги в Париже, который открывается для публики в пятницу, 16 марта.

Между тем предполагалось, что лидер Пятой республики совершит продолжительную остановку у российского павильона, ведь он сам в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года предложил нашей стране стать почетным гостем одного из крупнейших книжных форумов Европы.

Стоит отметить, что бойкот русского стенда - это пока единственная мера, которую Париж готов принять, чтобы поддержать Лондон, ранее обвинивший Москву в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к покушению на экс-шпиона. Между тем наша страна категорически отвергла все обвинения в свой адрес. А 14 марта Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ.

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