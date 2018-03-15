Путин рассказал, из чего складывается успех России

15 Март 22:58 2018-03-15T22:58:48+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 марта, на форуме «Россия - страна возможностей», выразил надежду на то, что у всех участников этого мероприятия получится «реализовать свои планы, начинания и творческие задумки». По словам главы нашего государства, Россия заинтересована в том, чтобы каждый человек смог добиться успеха, ведь успех всей страны складывается из достижений каждого конкретного россиянина.

«Страна, наша родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки, потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться в будущем», - цитирует Путина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о том, как добиться успеха в жизни, рассказал глава крупнейшего в России банка Герман Греф. Так, по его мнению, главное - это самодисциплина. «Любой успех - это всегда огромная работа над собой», - подчеркнул предприниматель.