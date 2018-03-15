2018-03-15T22:58:48+03:00
Политика

Путин рассказал, из чего складывается успех России

Глава нашего государства 15 марта выступил на форуме «РФ - страна возможностей»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 марта, на форуме «Россия - страна возможностей», выразил надежду на то, что у всех участников этого мероприятия получится «реализовать свои планы, начинания и творческие задумки». По словам главы нашего государства, Россия заинтересована в том, чтобы каждый человек смог добиться успеха, ведь успех всей страны складывается из достижений каждого конкретного россиянина.

«Страна, наша родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки, потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться в будущем», - цитирует Путина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о том, как добиться успеха в жизни, рассказал глава крупнейшего в России банка Герман Греф. Так, по его мнению, главное - это самодисциплина. «Любой успех - это всегда огромная работа над собой», - подчеркнул предприниматель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин призвал россиян участвовать в выборах 18 марта
ФАС готовит дела против московских аэропортов за политику в отношении такси
США могу ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипаля
Макрон отказался посещать стенд России на книжном салоне в Париже
Минобороны РФ ответило на совет Великобритании «отойти и заткнуться»
Пешеходный мост рухнул в Майами
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл
Лидеры стран ЕС выбрали дату и место для обсуждения дела Скрипаля
В Москве 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ
На борту самолета Хельсинки - Киев произошел отказ оборудования
Ковальчук продал олимпийскую машину за 7 миллионов рублей
Пригожин о своем попадании под санкции США: перестану ходить в «Макдональдс»
Евросоюз по ошибке объявил о новых санкциях против Сирии
Греф назвал три качества идеального работника
Минфин США объяснил расширение российского санкционного списка
Apple остановила производство iPhone 8 Plus в Китае
В Госдуме прокомментировали расширение США санкций против РФ
Лавров: дело Скрипаля отражает безысходность правительства Великобритании
Путин пообещал в декабре приехать на конкурс «Доброволец России»
Главком НАТО призвал увеличить число войск в Европе
В ходе дебатов Сурайкин попытался напасть на журналиста Шевченко
МИД РФ: Россия уже приступила к разработке ответных мер на санкции США
В российское посольство в Лондоне поступают угрозы в адрес дипломатов
Путин: очередной саммит ШОС пройдет в Челябинске
Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России по футболу
Косачев: «дело Скрипаля» готовит общественность к возможности применения силы против России
Ученые установили взаимосвязь между курением и потерей слуха