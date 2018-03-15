2018-03-15T23:14:36+03:00
Политика

США могу ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипаля

В Госдепартаменте готовы обвинить РФ в нарушении соглашения о запрете использования химического оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.Фото: REUTERS
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Администрация США не исключает введение новых антироссийских санкций из-за дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, ограничения могут быть введены на основании того, что есть вероятность, что Россия не соблюдает конвенцию о запрещении химического оружия.

"Это то, что мы можем сделать, но сейчас я не буду это комментировать", — сказала пресс-секретарь Госдепа.

Науэрт отметила, что ранее США ввели санкции против Северной Кореи по этой же причине после отравления брата лидера страны Ким Чен Нама. Правда, в случае КНДР Вашингтон ждал почти год, чтобы принять такое решение.

Официальный представитель Госдепартамента подчеркнула, что США поддерживают Великобританию в предположении, что за отравление экс-шпиона ответственность должна нести Москва, передает РИА Новости.

НАпомним, российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Сайт kp.ru рассказывал, что 4 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра The Maltings в английском городе Солсбери. Британские медики установили, что обоих отравили нервно-паралитическим веществом. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.

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