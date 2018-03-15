ФАС готовит дела против московских аэропортов за политику в отношении такси

15 Март 23:37 2018-03-15T23:40:33+03:00

Воздушные гавани столицы получили предупреждение от агенства в 2017 году

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На три московских международных аэропорта в ближайшее время будут заведены дела за ограничение доступа такси к первой линии в зданиях воздушных гаваней. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Он напомнил, что менеджеры Шереметьево, Домодедово и Внуково получали в 2017 году от агентства предупреждение по поводу ограничений на въезд такси на ближайшую к зданию аэропорта дорогу. У некоторых таксомоторных парков с допуском к первой линии цены были существенно выше.

"Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна, является профанацией", - цитирует слова Артемьева ТАСС.

В прошлом году аэропорты получили указание увеличить число компаний такси и водителей, допущенных на первую линию. В случае ослушания ФАС обещал "жесточайшие штрафы".

Артемьев отметил, что аэропорты согласились с требованием ведомства и пообещали изменить свою политику в отношении такси. Он также пояснил, что водители с допуском на первую линию в аэропортах проходят проверку безопасности, однако это не повод завышать цены и ограничивать конкуренцию.

Сайт kp.ru также рассказывал, что ФАС провел проверку цен такси в аэропортах перед Новогодними праздниками. Поскольку вэто время водители накручивают цены в два - три раза.