2018-03-16T00:28:27+03:00
Политика

Путин призвал россиян участвовать в выборах 18 марта

Президент выступил с видеообращением к гражданам [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Воспользоваться своим избирательным правом и прийти на выборы президента России 18 марта призвал всех россиян глава государства Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что «единственным источником власти является народ», и от каждого из нас зависит будущее страны.

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами.18 марта в России пройдут выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии голосования

«За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», - сказал президент.

Он подчеркнул, что граждане России всегда сами решали свою судьбу, и поступали по велению совести, поскольку это качество является национальной чертой россиян.

«Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России», - призвал глава государства.

Как сообщал kp.ru, в это воскресенье 18 марта в России пройдут выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и споргнозировал явку избирателей.

Так 74% опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах, а еще 9% сказали, что скорее всего придут на избирательные участки. Однако ВЦИОМ спрогнозировал, что итоговая явка может быть в пределах 63-67%.

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