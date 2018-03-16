Вертолет ВВС США разбился на западе Ирака

СЕГОДНЯ 02:34 2018-03-16T02:34:50+03:00

Погибли не менее семи человек

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На западе Ирака в провинции Анбар потерпел крушение транспортный вертолет Chinook военно-воздушных сил США. По предварительным данным, не менее семи человек погибли.

Как передает телеканал Al Mayadeen, рухнувший аппарат сопровождал другой вертолет Black Hawk. Машина упала неподалеку от фосфатного завода. Оба вертолета направлялись к границе с Сирией.

Американские военные подтвердили падение машины, но не комментируют гибель экипажа. Есть версия, что вертолет упал из-за технической неполадки. После крушения машина загорелась. На ее борту были боеприпасы.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 31-го декабря 2017 года в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, а борттехник доставлен в госпиталь. Машина упала при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности.