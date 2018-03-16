МЭА прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2018 году

СЕГОДНЯ 03:01 2018-03-16T03:01:48+03:00

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Спрос на нефть во всем мире в 2018 году вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки и достигнет уровня 99,3 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

В своем докладе МЭА отметило, что по сравнению с 2017 годом, в этом году потребность в «черном золоте» в мире вырастет на 1,5 миллионов баррелей в сутки. При этом оценка уровня спроса на нефть в прошлом году не изменилась - 97,8 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 30 тысяч баррелей в сутки - до 98,63 миллионов баррелей. Также организация на 10 тысяч баррелей в сутки повысила прогноз по росту поставок сырья из стран, не входящих в ОПЕК. По мнению организации, он составит 57,87 млн баррелей в сутки.

Россия в первом квартале будет добывать 11,08 млн баррелей в сутки, остальные кварталы - по 10,98 млн баррелей в сутки.