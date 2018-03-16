От шести до 10 человек могли погибнуть при обрушении моста в Майами
Жертвами обрушения пешеходного моста в Майами могли стать от шести до десяти человек. Об этом сообщил сенатор США от Флориды Билл Нельсон.
По его словам, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) “начал и ведет расследование обрушения моста", передает CBS Miami.
Несколько машин оказались в ловушке под бетонными плитами мостаФото: REUTERS
На месте ЧП продолжают работать спасатели с собаками, которые ищут выживших под обломками бетонных плит и покорёженного металла. Под упавшей 950-тонной конструкцией оказались не менее восьми автомобилей.
Пешеходный мост обрушился в Майами: есть погибшие.Конструкция рухнула прямо на автомобили, в которых оказались заблокированы люди
Посиковая операция будет продолжаться всю ночь. Полиция попроситла водителей и общественность держаться подальше от района проведения работ. Движение по трассе до сих пор не восстановлено.
Несколько машин оказались в ловушке под бетонными плитами мостаФото: REUTERS
Ранее в четверг сайт kp.ru сообщал, что 15 марта пешеходный мост, который возводился над автострадой на юге Майами, обрушился. Эта конструкция находилась рядом с кампусом Международного университета в Майами, и под ним всегда было припарковано много машин.
В Майами рухнул пешеходный мост.Ryan Saavedra on Twitter