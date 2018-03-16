2018-03-16T04:14:21+03:00
Политика

Экс-глава ГРУ: «Российская разведка не занимается гнусными глупостями»

Федор Ладыгин отрицает причастность РФ к отравлению Скрипаля
Юлия ДИВЕЕВА
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Британские специалисты собирают материал на месте обнаружения Сергея и Юлии СкрипальБританские специалисты собирают материал на месте обнаружения Сергея и Юлии СкрипальФото: REUTERS
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Британия пытается приписать российской разведке "гнусные глупости", которыми она никогда не занималась. Об этом заявил экс-глава ГРУ Фёдор Ладыгин.

"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить… никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", — цитирует его слова газета "Красная звезда".

Как рассказывал сайт kp.ru, в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она обвинила Россию в том, что случилось 4 марта. По ее мнению, события в городке Солсбери - это «акт агрессии России против не только Британии, но и всей Европы».

Правительство Британии приняло решение о высылки 23 российских дипломатов, отменило визиты на высоком уровне. Также в Лондоне готовы заморозить государственные активы РФ, ужесточить выдачу виз в Великобританию, а британские чиновники бойкотируют чемпионат мира по футболу в России.

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