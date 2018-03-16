Россельхознадзор ограничил поставки картофеля из Египта

СЕГОДНЯ 04:32 2018-03-16T04:37:07+03:00

В РФ не будут завозить картофель из нескольких районов Египта Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

В России с 16 марта введено временное ограничение на ввоз картофеля из Египта. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение в связи с выявлением в партиях египетских корнеплодов бактерии-возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля.

"Россельхознадзором принято решение ввести с 16 марта 2018 г. временные ограничения на ввоз картофеля на территорию Российской Федерации из Арабской Республики Египет", - говорится на сайте Россельхознадзора.

В сообщении уточняется, что речь идет о продукции из нескольких районов Египта, где был обнаружен карантинная бактерия. Кроме того, все партии картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 года, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россельхознадзор может запретить ввоз томатов из Белоруссии из-за резкого увеличения объемов реэкспорта санкционной продукции из этой страны. Окончательное решение ведомтсво примет в начале следующей недели.