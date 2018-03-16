2018-03-16T05:05:36+03:00
Экономика

Россия сократила в январе 2018 года вложения в гособлигации США до $96,9 млрд

Однако в сравнении с показателями прошлого года сумма вложения увеличилась
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские вложения в акции правительства США сократилисьРоссийские вложения в акции правительства США сократилисьФото: REUTERS
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В первом месяце 2018 года Россия снизила вложения в ценные бумаги правительства США до 96,9 миллиарда долларов США. Такие данные опубликовало Министерство финансов Соединенных Штатов.

В декабре 2017 года эта сумма вложений РФ в американские гособлигации составляла 102,2 миллиарда долларов. В январе прошлого года этот показатель был на уровне 86,2 миллиарда долларов. Самые большие вложения за 2017-й Россия в ценные бумаги США сделала в мае - 108,7 миллиарда долларов.

В итоге РФ опустилась с 15-го на 16 место среди стран инвестирующих в американские гособлигации. Первое место сохраняет Китай, который вложил в 1,168 триллиона долларов – по данным на январь этого года, передает ТАСС.

На втором месте - Япония с 1,065 триллиона долларов, а на третьем - Ирландия 327,5 миллиарда долларов.

Напомним, в феврале сайт kp.ru рассказывал, что декабре прошлого года Россия владела казначейскими ценными бумагами США на общую сумму в 102,2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом российские вложения выросли на 16,1 миллиарда долларов или 18,7%. Но объем вложений с ноября 2017 года сократился на 3,5 миллиарда долларов, поскольку в ноябре у России было 105,7 миллиарда в американских ценных бумагах.

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