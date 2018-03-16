Глава Пентагона: Уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с партнерами

СЕГОДНЯ 06:43 2018-03-16T06:44:59+03:00

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Отношения США с союзниками не изменятся после отставки экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Такое заявление сделал министр обороны страны Джеймс Мэттис. Он отметил, что эту тему муссируют исключительно журналисты.

"Я понимаю, почему вы спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто указываю на то, что это вашингтонская история", - сказал он репортерам на борту самолета, возвращаясь в США из поездки по Ближнему Востоку.

Глава Пентагона подчеркнул, что прочность отношений с такими странами, как Бахрейн и Афганистан, "выходит за рамки отдельных личностей". Мэттис также отметил, что они вместе с Тиллерсоном решали все разногласия до того, как идти на встречи в Белый дом Reuters.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона и выдвижении на пост госсекретаря США Майкла Помпео. По словам хозяина Белого дома, они с главой госдепа "хорошо ладили, но расходились в деталях".