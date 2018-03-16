Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в Йемене

СЕГОДНЯ 07:35 2018-03-16T07:44:55+03:00

ВОЗ оценил ситуацию с болезнью в стране, как очень тяжелую

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В Йемене сложилась неблагополучная ситуация в связи со вспышкой дифтерии. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние четыре дня из-за болезни в азиатской стране погибли 73 человека, и было зарегистрировано 1294 случая заражения вирусом. Причем болезнь была отмечена в 20 из 23 провинций Йемена.

"ВОЗ оценивает ситуацию в Йемене как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире в настоящее время", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Дифтерия - инфекционное заболевание, котрое сопровождается температурой и отеком мягких тканей шеи. При тяжелых формах заболевания может быть поражена сердечная мышца или нарушена работа нервной системы вплоть до наступления паралича.

Напомним, сайт kp.ru на прошлой неделе передавал, предупреждение Роспотребнадзора о вспышке холеры в Йемене. Болезноь унесла более двух тысяч человек. Причем за последние три недели случаи подозрения на холеру фиксировались в 174 районах страны.