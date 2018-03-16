Смерть торговца в Мадриде спровоцировала уличные беспорядки

СЕГОДНЯ 07:43 2018-03-16T07:43:51+03:00

Протестующие громили автобусные остановки и банковские отделения, а также бросали камни в полицейских

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Смерть уличного торговца-мигранта в Мадриде спровоцировала уличные беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают СМИ.

По данным газеты Pais, 35-летний выходец из Сенегала Маме Мбаге был обнаружен стражами порядка в бессознательном состоянии. Попытки привести его в чувство оказались безуспешными — мигрант скончался от сердечной недостаточности. Отмечается, что он прибыл в Испанию около 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Очевидцы и знакомые погибшего утверждают, что он потерял сознание во время полицейской облавы на уличных торговцев, одним из которых бы Мбаге.

Вечером в четверг в мадридском районе Лавапьес, где проживал мигрант, собралось около 200 протестующих, которые вышли с лозунгами «Социальное, а не полицейское государство!», «Полицейские-убийцы!» и «Полицию вон из Мадрида».

Демонстранты поджигали мусорные контейнеры, громили автобусные остановки, банковские отделения и полицейские машины, а также бросали камни в стражей порядка. В ответ правоохранители применили резиновые пули.

В ходе столкновений пострадали не менее 10 полицейских и четверо протестующих. Мэр Мадрида Мануэла Кармена пообещала, что в связи с инцидентом в Лавапьесе будет проведено тщательное расследование.