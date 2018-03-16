Россиянка Анна Миленина выиграла биатлонную гонку на 12,5 км

СЕГОДНЯ 07:59 2018-03-16T08:55:46+03:00

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В пятницу россиянка Анна Миленина завоевала седьмое золото Паралимпийских игр в своей карьере, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спорсменок в южнокорейском Пхенчхане.

Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро досталось другой россиянке, Екатерине Румянцевой (39.00,6; 2 промаха). На третьем месте - канадка Бриттани Худак (41.20,7; без промахов).

Еще одна спортсменка из России Наталья Братюк заняла в пятничной гонке шестое место (43.07,9; 2 промаха), ее коллега Юлия Михеева финишировала 8-й (45.39,5; 2 промаха).

Таким образом, у сборной России это уже седьмая золотая медаль Паралимпиаде в Пхенчхане. Ранее сообщалось, что Игры 2018 года стали рекордными как по количеству атлетов-участников, так и по числу зрителей.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 29 января Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр в Пхенчхане. Несмотря на сохранение санкций, атлеты получили возможность выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.