В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей
Правительство РФ предложило Государственной Думе поднять штраф за нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
«Законопроектом предлагается увеличить с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды», - говорится в пояснительной записке к проекту.
В правительстве отмечают, что в настоящее время мера ответственности за нарушения правил на железнодорожных переездах не соответствует степени общественной опасности, которую они представляют.
Поправки были разработаны Министерством транспорта. В частности, речь идет об административной ответственности за выезд на переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде.
Ранее сайт «КП» сообщал о новых мерах контроля за нарушениями при проезде стоп-линий. В том числе это касается разметки на регулируемых перекрестках и железнодорожных переездах.
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