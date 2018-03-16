СЕГОДНЯ 09:39 2018-03-16T09:42:46+03:00

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сумму взыскания предлагается поднять с одной до пяти тысяч рублей

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Правительство РФ предложило Государственной Думе поднять штраф за нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается увеличить с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В правительстве отмечают, что в настоящее время мера ответственности за нарушения правил на железнодорожных переездах не соответствует степени общественной опасности, которую они представляют.

Поправки были разработаны Министерством транспорта. В частности, речь идет об административной ответственности за выезд на переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде.

Ранее сайт «КП» сообщал о новых мерах контроля за нарушениями при проезде стоп-линий. В том числе это касается разметки на регулируемых перекрестках и железнодорожных переездах.