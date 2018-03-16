Киев признал возможное наличие украинских компонентов в ракетах КНДР

СЕГОДНЯ 10:06 2018-03-16T10:06:31+03:00

Ранее власти незалежной пытались переложить ответственность на Россию, куда якобы были вывезены все советские двигатели РД-250

Изменить размер текста: A A

В последних межконтинентальных ракетах КНДР могут содержаться отдельные компоненты украинского производства. Данную информацию уже подтвердили киевские власти. Об этом сообщается в докладе группы экспертов ООН, которые отслеживают реализацию санкций против Пхеньяна.

Так, в северокорейских ракетах, вероятнее всего, содержатся детали двигателя советских времен РД-250, который разрабатывался в НПО "Энергомаш", а производился на украинском заводе "Южмаш", руководству которого в 1965 году была передана вся документация по серийному выпуску.

"Украина подтвердила группе [экспертов], что двигатель [баллистической ракеты] КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя", - передает ТАСС со ссылкой на доклад, который должен быть опубликован 16 марта.

Между тем, в документе отмечается, что Киев пытался снять с себя подозрения, переложив ответственность на Россию, куда якобы были вывезены все пригодные для использования двигатели. При этом, украинские власти заявили, что их документация по данному производству надежно "хранится в специально оборудованных помещениях".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что впервые информация об иностранных двигателях в ракетах КНДР появилась в СМИ еще в августе прошлого года. Тогда Киев также поспешил обвинить Россию в продаже компонентов Пхеньяну.