2018-03-16T10:26:54+03:00
В мире

МИД РФ: В ответ на санкции США Россия расширит свой «чёрный список»

В российском внешнеполитическом ведомстве готовят пакет ответных мер
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков.Заместитель главы МИД России Сергей Рябков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Расширение США российского санкционного списка, ожидаемо, не останется без должного внимания со стороны России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, Москва непременно расширит свой «черный список» американцев, чтобы соблюсти паритет в данном вопросе.

«Мы с самого начала поддерживаем равенство по числу лиц, включённых в санкционные реестры. Так что пополним свой «чёрный список» очередной группой американских деятелей», — цитирует РИА Новости Сергея Рябкова.

Накануне Соединенные Штаты объявили о расширении российского санкционного списка. В него вошли 14 физических лиц и одна организация. Как заявили в Минфине страны, все они причастны к ведению кибератак в американском интернет-пространстве. Всем включенным в «черный список» будет запрещен въезд на территорию США, а их активы будут заморожены.

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