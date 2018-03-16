Россиянка Лысова выиграла в биатлонной гонке на Паралимпиаде-2018

СЕГОДНЯ 10:25 2018-03-16T10:25:44+03:00

Наша соотечественница стала лучшей среди спортсменов с нарушением зрения на дистанции 12,5 км

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Российская спортсменка Михалина Лысова стала первой в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане, и завоевала свою вторую золотую медаль на этих соревнованиях.

Так, в пятницу наша соотечественница финишировала с результатом в 37 минут 42,6 секунды. При этом, спортсменка не допустила ни единого промаха на всех огневых рубежах.

Разрыв с серебряной медалисткой украинкой Оксаной Шишковой составил чуть менее трех минут. Та преодолела дистанцию за 40.31,1 минут и совершила один промах. Вошла в тройку лидеров также немецкая спортсменка Клара Клюг с результатом в 41.05,9 минуту, без промахов.

Между тем, еще одна наша соотечественница Екатерина Мошковская в этой гонке стала пятой.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 16 марта золотую медаль по биатлону завоевала и Анна Миленина. Россиянка пришла первой на дистанции в 12,5 км среди стоячих спортсменов.