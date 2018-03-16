Поклонская потребовала снять Собчак с выборов президента России

СЕГОДНЯ 10:47 2018-03-16T10:47:02+03:00

По мнению парламентария, на высший пост государства не может избираться кандидат, отрицающий целостность этого самого государства

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Участие в выборах кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак — по меньшей мере не совсем уместно. Если не сказать больше. Об этом 16 марта заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, предложившая ЦИК снять Собчак с выборов.

По словам парламентария, Ксения Собчак в своих выступлениях неоднократно отрицала факт принадлежности Крыма и Севастополя к России, считая оба российских региона частью совершенно другого государства. Что кандидат в президенты не имеет права публично делать, сообщает РИА Новости.

"Считать Крым украинским, вести себя так к гражданам своей страны, к крымчанам - непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона", — заявила Поклонская журналистам.

Депутат отметила, что подобными высказываниями Собчак ставит под сомнение территориальную целостность России, что делать совершенно недопустимо. Ведь таким образом кандидат от «Гражданской инициативы» намекает на неполноценность крымчан по территориальному признаку и нарушает их избирательные права.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак неоднократно в своих выступлениях подчеркивала, что не считает полуостров частью России. В частности, в октябре Ксения Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права.