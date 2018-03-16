Сильвестр Сталлоне показал, что он в отличной форме, играючи отжав 45-килограммовую гирю

СЕГОДНЯ 11:26 2018-03-16T11:26:38+03:00

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Легенда Голливуда актер Сильвестр Сталлоне решил ответить всем завистникам, распространяющим слухи, что он уже состарился и ни на что не способен. Актер выложил в «Инстаграм» видео своей тренировки в спортзале.

На кадрах «Слай» тягает 45-килограммовую гирю, не в пример многим молодым парням, и резво подтягивается. Свое видео актер подписал довольно «скромно»: "Ещё одна лёгкая тренировка! Ты настолько стар, насколько чувствуют твои суставы и ты сам".

Накануне на большой экран вернулась франшиза серий Rocky, которая получила называние "Creed". В ней несгибаемого боксера Рокки Бальбоа вновь сыграл Сильвестр Сталлоне, в очередной раз доказав, что годы над ним не властны, и 71 год не возраст, когда ты молод душой. Ну, разумеется, и телом.