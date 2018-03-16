Лавров объяснил слова главы Минобороны Британии нехваткой образования

СЕГОДНЯ 11:11 2018-03-16T11:11:59+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил вероятность того, что главе Минобороны Великобритании Гэвину Уильямсону просто не хватает образования, поэтому он и делает подобного рода заявления.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее британский политик, комментируя ситуацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в совершении которого бездоказательно обвиняют РФ, посоветовал Москве "отойти в сторону и заткнуться". В российском министерстве обороны такие высказывания уже назвали "хамскими".

"Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями. <...> Может, образования не хватает, я не знаю", - цитирует ТАСС Лаврова.

Российский дипломат подчеркнул, что в Москве уже давно перестали обращать внимания на подобного рода заявления, поэтому и объявление все новых санкций против нашей страны также встречаются без особого возбуждения.