Минэкономразвития ускорит продажу госимущества

СЕГОДНЯ 11:28 2018-03-16T11:28:45+03:00

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Темпы приватизации государственного имущества ускорят. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. В планах повысить доверие населения к процессу приватизации и привлечь к ней общественный контроль. Сейчас госдоля в экономике России сравнима с показателем Китая, что мешает развитию конкуренции и, следовательно, самой экономики.

О необходимости увеличения доли частной собственности говорил президент Владимир Путин в послании Федеральном собранию. Госпрограмму «Управление федеральным имуществом» продлят до 2020 года. К этому моменту темп приватизации должны увеличить до 29,5%. Расходы на этот процесс за три года (2016-2019) составят 68,6 млрд рублей.

К 2019 году кроме малых объектов планируют приватизировать Сбербанк, ВТБ, «Алроса», ОЗК, Совкомфлот и НМТП, пишут «Известия». Однако обязательства такого нет. Улучшить имидж приватизации правительство собирается демонстрацией удачных примеров.