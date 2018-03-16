2018-03-16T11:22:59+03:00
В мире

В Белом доме опровергли слухи об отставке советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера

Пресс-секретарь администрации Сара Сандерс подчеркнула, что между главой государства и его помощником сохраняются хорошие рабочие отношения
Денис СУХОВ
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В Белом доме опровергли слухи об отставке советника президента по нацбезопасности Герберта МакмастераВ Белом доме опровергли слухи об отставке советника президента по нацбезопасности Герберта МакмастераФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп не собирается отправлять в отставку своего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, с которым у него хорошие рабочие отношения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Только что говорила с президентом Соединенных Штатов и генералом Гербертом Макмастером — несмотря на сообщения (об отставке), у них хорошие рабочие отношения, никаких изменений в Совете по нацбезопасности», - написала Сандерс в своем Твиттер.

Ранее газета The Washington Post сообщила о грядущем увольнении Макмастера, которому президент уже якобы ищет сильную замену. В свою очередь, источники агентства Bloomberg отмечают, что Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Как сообщал ранее сайт «КП», во вторник Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, пост которого займет директор ЦРУ Майкл Помпео. Любопытно, что в тот же день был уволен заместитель Тиллерсона, заявивший, что отставка стала неожиданностью для главы американского внешнеполитического ведомства.

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