2018-03-16T11:48:03+03:00
Экономика

Минпромторг предложил разрешить выращивать опиумный мак в промышленных целях

Растение планируют использовать для производства обезболивающих
Алексей КАРЕЛИН
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Мак используют в пищевой и фармацевтической отраслях промышленностиМак используют в пищевой и фармацевтической отраслях промышленностиФото: Алиса КОЗЛОВА
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В России могут разрешить выращивать опиумный мак в промышленных целях. Такую инициативу предложил Минпромторг для импортозамещения обезболивающих, которое особенно необходимо онкобольным. Документ одобрили все профильные ведомства.

Выращивание мака запретили еще при СССР - в 1987 году. Маковую соломка используют для производства сильных анальгетиков. В России такие изготавливаются пока из импортного сырья. В Минсельхозе утверждают, что пищевая промышленность тоже зависит от импорта, когда отечественные производители могли бы получать высокую прибыль на продаже мака. При этом поставлять его на экспорт правительство не планирует, отметили в Минпромторге.

Объекты, на которых выращивают наркосодержащие растения, должны иметь круглосуточную охрану, многоуровневую сигнализацию, ограждение с запирающимися воротами. Требования к таким объектам разрабатывают и контролируют их выполнение Росгвардия и МВД.

Если законопроект примут, то в аптеки российские обезболивающие из макового сырья попадут не ранее чем через 1,5 года. Время потребуется на выращивание мака и производственную обработку, пишут "Известия".

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