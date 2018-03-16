Минпромторг предложил разрешить выращивать опиумный мак в промышленных целях

СЕГОДНЯ 11:47 2018-03-16T11:48:03+03:00

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В России могут разрешить выращивать опиумный мак в промышленных целях. Такую инициативу предложил Минпромторг для импортозамещения обезболивающих, которое особенно необходимо онкобольным. Документ одобрили все профильные ведомства.

Выращивание мака запретили еще при СССР - в 1987 году. Маковую соломка используют для производства сильных анальгетиков. В России такие изготавливаются пока из импортного сырья. В Минсельхозе утверждают, что пищевая промышленность тоже зависит от импорта, когда отечественные производители могли бы получать высокую прибыль на продаже мака. При этом поставлять его на экспорт правительство не планирует, отметили в Минпромторге.

Объекты, на которых выращивают наркосодержащие растения, должны иметь круглосуточную охрану, многоуровневую сигнализацию, ограждение с запирающимися воротами. Требования к таким объектам разрабатывают и контролируют их выполнение Росгвардия и МВД.

Если законопроект примут, то в аптеки российские обезболивающие из макового сырья попадут не ранее чем через 1,5 года. Время потребуется на выращивание мака и производственную обработку, пишут "Известия".