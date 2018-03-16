Савченко намерена вернуть Порошенко звезду «Героя Украины»
На Украине продолжает набирать обороты волна гонений нынешней киевской власти на народного депутата Рады Надежду Савченко. После резких заявлений некоторых политиков, что за подготовку теракта в стенах украинского парламента надо лишить парламентария звания «Героя Украины», Савченко огрызнулась, что сама готова без сожаления расстаться с этим званием. И вернуть президенту Украины Петру Порошенко наградную звезду в любой момент.
"Если бы я могла Порошенко встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала звезду "Героя Украины». Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", — сказала Савченко украинским СМИ.
15 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины устами ее руководителя Юрия Луценко предъявила Надежде Савченко обвинения в организации и подготовке теракта в здании Верховной рады.
На что народный избранник ответила, что это ложь. И, в свою очередь, обвинила генпрокурора в соучастии в расстрелах мирных демонстрантов на Майдане в 2014 году.
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