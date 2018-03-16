Савченко намерена вернуть Порошенко звезду «Героя Украины»

СЕГОДНЯ 11:53 2018-03-16T11:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине продолжает набирать обороты волна гонений нынешней киевской власти на народного депутата Рады Надежду Савченко. После резких заявлений некоторых политиков, что за подготовку теракта в стенах украинского парламента надо лишить парламентария звания «Героя Украины», Савченко огрызнулась, что сама готова без сожаления расстаться с этим званием. И вернуть президенту Украины Петру Порошенко наградную звезду в любой момент.

"Если бы я могла Порошенко встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала звезду "Героя Украины». Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", — сказала Савченко украинским СМИ.

15 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины устами ее руководителя Юрия Луценко предъявила Надежде Савченко обвинения в организации и подготовке теракта в здании Верховной рады.

На что народный избранник ответила, что это ложь. И, в свою очередь, обвинила генпрокурора в соучастии в расстрелах мирных демонстрантов на Майдане в 2014 году.