2018-03-16T11:53:49+03:00
Политика

Савченко намерена вернуть Порошенко звезду «Героя Украины»

В Незалежной все чаще звучат призывы лишить народного избранника высшей награды страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Надежда Савченко: вернула бы медаль ПорошенкоНадежда Савченко: вернула бы медаль ПорошенкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Украине продолжает набирать обороты волна гонений нынешней киевской власти на народного депутата Рады Надежду Савченко. После резких заявлений некоторых политиков, что за подготовку теракта в стенах украинского парламента надо лишить парламентария звания «Героя Украины», Савченко огрызнулась, что сама готова без сожаления расстаться с этим званием. И вернуть президенту Украины Петру Порошенко наградную звезду в любой момент.

"Если бы я могла Порошенко встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала звезду "Героя Украины». Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", — сказала Савченко украинским СМИ.

15 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины устами ее руководителя Юрия Луценко предъявила Надежде Савченко обвинения в организации и подготовке теракта в здании Верховной рады.

На что народный избранник ответила, что это ложь. И, в свою очередь, обвинила генпрокурора в соучастии в расстрелах мирных демонстрантов на Майдане в 2014 году.

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