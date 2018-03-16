2018-03-16T11:46:23+03:00
Политика

С утра 16 марта зону боевых действий в Восточной Гуте покинули почти 2 тысячи мирных жителей

В Минобороны РФ отметили, что основная часть беженцев — старики, женщины и дети
Денис СУХОВ
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С утра 16 марта зону боевых действий в Восточной Гуте покинули почти 2 тысячи мирных жителейС утра 16 марта зону боевых действий в Восточной Гуте покинули почти 2 тысячи мирных жителейФото: REUTERS
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С утра 16 марта зону боевых действия в сирийской Восточной Гуте покинули почти 2 тысячи мирных жителей, в основном стариков, женщин и детей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С утра 16 марта текущего года населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека - в основном это старики, женщины и дети. Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, большое количество беженцев продолжает стекаться в районы пунктов пропуска Эль-Вафидин в северной и Хаммурия в южной части Восточной Гуты. После выхода из зоны боевых действий мирные жители получают всю необходимую гуманитарную и медицинскую помощь, а также горячее питание.

Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Минобороны РФ и сирийское правительство организовали в Восточной Гуте ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы и коридоры для безопасного выхода мирных жителей. Однако в течение первых недель перемирие постоянно нарушалось боевиками террористических группировок, фактически удерживавших местное население в заложниках.

Позже, после ряда успехов сирийских правительственных войск, обстановка в Восточной Гуте стабилизировалась — продолжающееся отступление боевиков позволяет все большему числу мирных жителей покинуть регион. По данным Минобороны, только в четверг через пункты пропуска вышли 11 тысяч беженцев.

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