Правительству предложили разрешить онлайн-торговлю рецептурными препаратами

СЕГОДНЯ 12:11 2018-03-16T12:11:58+03:00

В стране аптеки и поликлиники уже связаны системой учета электронных рецептов

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Ассоциация компаний интернет-торговли направила в правительство письмо, в котором предлагает разрешить онлайн-торговлю рецептуных препаратов. Это сделает их доступнее для граждан, считают интернет-торговцы. Рынок рецептурных препаратов НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента оценил в 720 млрд рублей.

По мнению интернет-торговцев, база для контроля за электронной продажей рецептурных лекарств уже существует. Аптеки и поликлиники уже связаны системой, в которой ведется учет электронных рецептов. Правительство уже планирует разрешить онлайн-продажу безрецептурных средств.

В Минпромторге считают, что онлайн-торговля рецептурных препаратов увеличит их доступность в отдаленных от городов мест, не имеющих собственных аптек. В аппарате вице-премьера Ольги Голодец сказали, что письмо Ассоциации рассмотрят согласно установленному порядку, пишут "Известия".

Как сообщает издание, в 2017 году рынок рецептурных средств составил 60% от рынка лекарств, который составил 1,2 трлн рублей.