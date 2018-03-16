2018-03-16T12:00:04+03:00
В мире

Крупнейшие учения морской пехоты стартовали в Китае

В военных мероприятиях примут участие свыше 10 тысяч солдат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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КНР планирует значительно увеличить корпус морской пехотыКНР планирует значительно увеличить корпус морской пехотыФото: REUTERS
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В Китае начались крупнейшие в истории учения корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии страны, в которых примут участие более 10 тысяч военнослужащих.

Многим солдатам пришлось преодолеть свыше двух тысяч километров для того, чтобы прибыть к месту проведения мероприятия на базах в провинциях Юньнань и Шаньдун. Таким же путем последовали различные воздушные, водные, железнодорожные и наземные транспортные средства, которые будут задействованы в учениях.

Между тем, отмечается. что военнослужащим предстоит пройти обучение более чем по тридцати направлениям, включая борьбу, нападение, защиту, укрытие и поиск. При этом, все тренировки будут проводиться в условиях субтропической горной местности и джунглей.

Как сообщает Global Times, такие меры принимаются в рамках реформы Народно-освободительной армии Китая. Так, КНР планирует расширить свой корпус морской пехоты до ста тысяч человек, закрепив отдельных солдат на зарубежных базах, например, в Джибути и Пакистане.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале феврале китайская армия успешно испытала комплекс противоракетной обороны средней дальности наземного базирования.

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