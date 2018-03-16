2018-03-16T12:15:43+03:00
Наука

В России будут восстанавливать зрение с помощью вируса

Специальный ген сделает нервные клетки глаза светочувствительными
Алексей КАРЕЛИН
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Клетки глазного нерва научат "видеть"Клетки глазного нерва научат "видеть"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Группа российских ученых работает над созданием нового метода по восстановлению зрения. Специальный вирус без способности к размножению будет доставлять к нервным клеткам глаз ген, который сделает клетки светочувствительными. Это позволит незрячим как минимум различать свет и тень на первых этапах разработки. В дальнейшем ученые намерены научить клетки "видеть" предметы, хотя бы в черно-белых тонах.

По словам ученых, у 90% незрячих людей глазной нерв остается в сохранности. На клетки попадает изображение, но они его не «видят». Генная терапия изменит это. Национальная технологическая инициатива выделит на проект 340 млн рублей.

Над проектом работают ученые из МГУ, Института биоорганической химии РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Они планируют начать клинические испытания через четыре года, пока проводят эксперименты на мышах, пишут «Известия».

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