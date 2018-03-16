2018-03-16T12:24:11+03:00
Москва

СК начал проверку по факту нахождения львенка в московской кальянной

В органы обратилась женщина, заявившая о жестоком обращении с диким животным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Маленький львенок свободно передвигается по кафе среди посетителейМаленький львенок свободно передвигается по кафе среди посетителейФото: Следственный комитет России
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Столичные следователи начали проверку после того, как в одной из кальянных Москвы был обнаружен маленький львенок. В органы обратилась женщина, которая пожаловалась на жестокое обращение руководства данного заведения с диким животным.

"Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие маленького львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. Также львенок без присмотра перемещается по территории заведения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ по городу.

Уточняется, что сотрудники ведомства прибыли в данное заведение, где получили неопровержимые доказательства присутствия там хищника.

В результате, на основе заявление о живодерстве была организована доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проверяется наличие специального разрешения на содержание львенка в неволе и документов, подтверждающих законность его происхождения и владения.

Между тем, сайт kp.ru сообщал о том, что ранее аналогичная ситуация была уже была зафиксирована в столице. Тогда полицейские изъяли дикого зверя из кальянной и отправили его в карантин.

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