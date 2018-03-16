Лавров: Некоторые страны хотят поделить Сирию на мелкие княжества

СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-16T16:24:06+03:00

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Значение переговоров трех стран-гарантов: России, Ирана и Турции – ряд мировых игроков старается принизить, так как хотят нарушить целостность Сирии. В Астане же стороны ищут пути по мирному урегулированию сирийского кризиса. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Те, кто в нарушение всех норм международного права, в нарушение резолюции 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии, на смену режима, с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно не приветствуют то, что мы делаем в Астане», - сказал Лавров на открытии встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии.

Как сообщал сайт kp.ru, в середине мае состоится девятый раунд переговоров России, Ирана и Турции в Астане. А 4 апреля лидеры трех стран встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в целом.