Путин поручил администрации определить национальные цели развития РФ до 2024 года

СЕГОДНЯ 12:38 2018-03-16T12:38:14+03:00

Проект указа должен содержать пункт о вхождении России в пятерку крупнейших экономик мира

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Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации подготовить проект указа о национальных целях до 2024 года. В основу документа должно лечь послание главы государства Федеральному Собранию

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля, срок исполнения — до 15 апреля.

«Администрации президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа, определяющего национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, включая увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан», - говорится в документе.

В частности, среди целей указаны устойчивый рост реальных доходов населения, уровня пенсий выше инфляции и двукратное снижение бедности в стране. Кроме того, отмечается необходимость обеспечения темпов экономического роста выше мировых и вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира.

Также указ должен содержать задачи по обеспечению комфортной среды для населения, включая ежегодной улучшение жилищных условий минимум 5 млн семей, а также по созданию условий для самореализации граждан, в том числе механизмы поиска и поддержки талантов.

Отраслевые разделы указа должны обозначать национальные цели и стратегические задачи в сферах здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, международной кооперация и экспорта, производительности труда, поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, а также безопасных и качественных дорог, экологии, развития цифровой экономики.