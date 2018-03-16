В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции

СЕГОДНЯ 12:43 2018-03-16T12:43:37+03:00

На Донбассе злоумышленники хотели лишить света больше 5 тысяч человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Лутугинском районе нашли около 2 кг пластида с электродетонатором

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В Народной милиции ЛНР сообщили о предотвращении теракта на электроподстанции в поселке Ленина Лутугинского района. Дежурный совершал плановый обход и нашел подозрительный предмет, после чего вызвал военных. Они определили находку как двухкилограммовый пластид с электродетонатором.

«Военнослужащими военной комендатуры города Лутугино было установлено, что в электроподстанции 110/6 кВ, у основания масленого выключателя 110 кВ закреплено на монтажную пену самодельное взрывное устройство в виде овального слепка из пластида (примерным весом 2 кг), в котором установлен электродетонатор неизвестного типа», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники МВД, МГБ, МЧС ЛНР. По данному факту проводится проверка. По предварительной версии, злоумышленники хотели обесточить Лутогино, в котором проживает больше 5 тысяч человек.

Стоит отметить, что 5 марта было установлено «абсолютное перемирие». В Народной милиции ЛНР отметили, что Украина снизила количество обстрелов на линии соприкосновения, но зато активизировали работу диверсионно-разведывательных групп.