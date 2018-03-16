Дело Скрипаля: Эксперт заявил, что газ "Новичок" нельзя провезти в чемодане

СЕГОДНЯ 12:52 2018-03-16T12:52:41+03:00

Газ "Новичок" имеет слишком резкий запах для того, чтобы быть незаметно провезенным в багаже Фото: REUTERS

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отравляющее вещество могло попасть в Британию в багаже дочери экс-полковника ГРУ Юлии Скрипаль

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Нервно-паралитическое вещество под названием "Новичок" вряд ли могло быть провезено в Великобританию в чемодане. Такое мнение высказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в СМИ появилась информация, согласно которой яд, оказавший воздействие на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть спрятан в багаже его дочери Юлии. Так, отраву якобы незаметно положили в чемодан еще в России.

"Я думаю, что это маловероятно, потому что это вещество, в отличие от того же газа "Зарин", трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. "Зарин" без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя", — цитирует РИА Новости Никулина.

Эксперт подчеркнул, что контакт с "Новичком" грозит смертельными последствиями, ведь данный газ не пролонгированного действия, и человек довольно быстро умрет, если не примет антидот. По его мнению, спецслужбы не стали бы действовать так "непрофессионально", подвергая риску большое количество людей.

Никулин считает, что сейчас британские власти должны предоставить российским специалистам для исследования все имеющиеся данные и контейнер, в котором находилось опасное вещество. Между тем, заявления, которые делает вместо этого премьер-министр королевства Тереза Мэй "вызывают удивление".

Напомним, что из-за скандала с отравлением Скрипаля отношения между Лондоном и Москвой сильно обострились. Так, Великобритании решила временно оборвать дипломатические связи с РФ и выслать наших дипломатов из страны.