В ООН отменили заседание по поводу нарушения Украиной прав человека в Крыму

СЕГОДНЯ 13:07 2018-03-16T13:07:41+03:00

Источник в организации сообщил, что накануне украинская делегация встречалась с представителями ООН в дорогом ресторане

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Заседание Совета ООН по правам человека, которое планировалось посвятить нарушениям Украиной прав крымчан, отменили. Об этом сообщил адвокат, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов, который готовился выступить на мероприятии.

По официальной версии заседание отменили из-за забастовки персонала. К этому может быть причастна украинская делегация, которая всеми силами пыталась сорвать мероприятие, говорит Молохов.

«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», - рассказал Молохов РИА Новости.

По словам Молохова, в Крыму готовятся подать десятки исков в суды Украины. Заявители намерены получить возмещение ущерба, полученного в связи энергоблокадой полуострова со стороны незалежной. Также крымчане подготовили обращения в Европейский суд по правам человека по поводу водной блокады Крыма.