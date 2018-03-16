2018-03-16T13:07:33+03:00
Политика

EgyptAir возобновит полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля

В руководстве компании пообещали предоставлять самые современные самолеты своего авиапарка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самолеты компании EgyptAir перед взлетом будут проверять российские специалистыСамолеты компании EgyptAir перед взлетом будут проверять российские специалистыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Египетская компания Egypt Air анонсировала открытие регулярных рейсов из Каира в Москву. Первый такой вылет в рамках возобновления авиасообщения будет осуществлен уже 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

"Будут выполняться три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям на самых современных самолетах нашего парка", - заверил генеральный директор Egypt Air Сафуат Мусаллям.

Между тем, российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении рейсов со своей стороны еще несколько дней и уже открыла продажу билетов. Так, самолеты из Москвы в Каир начнут летать с 11 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что между двумя странами была достигнута договоренность о начале выполнения прямых рейсов между столицами. Тогда отмечалось, что все самолеты будут проверяться специалистами предприятия "Аэромаш", которое занимается обеспечением безопасности в московском аэропорту "Шереметьево".

Между тем, напомним, что авиасообщение между РФ и Египтом были приостановлено после авиакатастрофы в ноябре 2015 года, когда в результате теракта погибли 224 человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК РФ ответил на предложение Поклонской снять Собчак с выборов
В Неаполе обрушилась стена древнего монастыря: Пострадали четыре человека
МИД РФ раскритиковал созданный в Париже формат по химоружию в Сирии
Назван режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде
Украина разрывает договор об экономическом сотрудничестве с Россией
В Грузии вышла из строя канатная дорога: пострадали более 10 человек
Песков назвал успехом новый фильм о Путине
Путин поручил декриминализировать ряд преступлений в сфере бизнеса
Ученые выявили еще одну опасность путешествия на Марс
Песков: Москва может ввести ответные меры в отношении Лондона в любую минуту
Более 40 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кельне
Ученые опровергли пользу ожирения
Лавров подтвердил планы России по высылке британских дипломатов
Минобрнауки выступило против отмены ЕГЭ
СМИ: Потери граждан от досрочной смены пенсионного фонда выросли до 55 млрд рублей в 2017 году
Киев назвал необходимое число миротворцев на Донбассе
В ООН отменили заседание по поводу нарушения Украиной прав человека в Крыму