EgyptAir возобновит полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля

СЕГОДНЯ 13:07 2018-03-16T13:07:33+03:00

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Египетская компания Egypt Air анонсировала открытие регулярных рейсов из Каира в Москву. Первый такой вылет в рамках возобновления авиасообщения будет осуществлен уже 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

"Будут выполняться три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям на самых современных самолетах нашего парка", - заверил генеральный директор Egypt Air Сафуат Мусаллям.

Между тем, российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении рейсов со своей стороны еще несколько дней и уже открыла продажу билетов. Так, самолеты из Москвы в Каир начнут летать с 11 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что между двумя странами была достигнута договоренность о начале выполнения прямых рейсов между столицами. Тогда отмечалось, что все самолеты будут проверяться специалистами предприятия "Аэромаш", которое занимается обеспечением безопасности в московском аэропорту "Шереметьево".

Между тем, напомним, что авиасообщение между РФ и Египтом были приостановлено после авиакатастрофы в ноябре 2015 года, когда в результате теракта погибли 224 человека.