Киев назвал необходимое число миротворцев на Донбассе

СЕГОДНЯ 13:12 2018-03-16T13:12:10+03:00

Всего же на Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН Фото: REUTERS

МИД Украины допустил присутствие в миротворческой миссии представителей из стран СНГ и приветствовал наличие в ней японских военных

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После длительной паузы размышлений на Украине все же согласились с возможностью нахождения среди миротворческих сил на Донбассе военных из стран СНГ. Такую точку зрения озвучил министр иностранных дел страны Павел Климкин. В тоже время украинский министр полностью исключил наличие в миссии миротворцев из России.

«В состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль". Мы также не против, чтобы в миротворческой миссии находились японские военные», - отметил Климкин.

Глава МИД Украины подчеркнул, что миссия должна состоять из гражданского, военного и полицейского компонентов. Всего же на Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН. Именно такой должно быть минимальное количество военных в миссии для поддержания стабильности и порядка в не подконтрольном Киеву регионе, пишут украинские СМИ.

Идею разместить миротворцев ООН на востоке Украины предложил Владимир Путин в 2017 году. По его замыслу военные должны контролировать линию соприкосновения враждующих сторон. В Киеве инициативу поддержали. Однако настаивают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ранее Украина выступала резко против вхождения в миротворческую миссию ООН военных СНГ, мотивируя это фактом участия их в ОДКБ, который является военным блоком, созданным при участии России.