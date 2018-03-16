СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-16T13:17:26+03:00

СМИ: Потери граждан от досрочной смены пенсионного фонда выросли до 55 млрд рублей в 2017 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты указывают на непонимание населением своих потерь от досрочной смены пенсионного страховщика

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Граждане, решившие сменить управляющий их пенсионными накоплениями фонд, только в 2017 году потеряли 55 млрд рублей инвестиционного дохода. Об этом свидетельствуют предварительные данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Как сообщает газета «Коммерсентъ», 39 млрд из них потеряли 2,2 млн человек, которые передали накопления из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери при досрочном переходе в 27-35 млрд рублей.

Согласно действующим правилам, гражданин имеет право раз в пять лет поменять пенсионного страховщика без потери дохода. При досрочном переходе потерянные средства передаются в в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС),который является обособленной частью средств пенсионных накоплений и используется для выплат правопреемникам умерших граждан, покрытия возможных убытков фондов от инвестирования накоплений, а также в случае краха страховщика — для выплат его клиентам.

В начале прошлого года объем РОПС составлял 41,3 млрд рублей, однако только за счет потерянных гражданами инвестдоходов по итогам двух переходных компаний (в 2016 и 2-17 годах) он превысит 100 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что при досрочном переводе накоплений граждане теряют до 20% дохода. Такие значительные потери свидетельствуют о непонимании гражданами принципов функционирования пенсионной системы.