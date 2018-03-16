Лавров подтвердил планы России по высылке британских дипломатов

СЕГОДНЯ 13:21 2018-03-16T13:21:39+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил намерения российских властей выслать британских дипломатов из страны в ответ на аналогичные действия со стороны королевства.

"Будем, конечно", - сказал глава ведомства в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли Москва отвечать Лондону теми же мерами.

При этом Лавров не стал называть точное количество действующих британских дипломатов, которые должны будут покинуть нашу страну.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала высылку из Лондона 23 российских дипломатов в связи со скандальным делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому обвиняют РФ. При этом, никаких доказательств власти королевства так и не предоставили, как и не передали Москве материалы для исследования.

"В принципе, говорить про нынешнюю ситуацию даже уже как-то неловко. Мне кажется, мы все предъявили. Мы абсолютно официально запросили со стороны Великобритании тех действий, которые она обязана предпринять по Конвенции о запрещении химического оружия. Реакцию вы видите", - цитирует "Интерфакс" Лаврова.