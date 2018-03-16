2018-03-16T13:29:03+03:00
Наука

Ученые опровергли пользу ожирения

Специалисты напомнили, к каким болезням приводят лишние килограммы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеванийОжирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеванийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Британские исследователи из Университета Глазго доказали неоспоримый вред лишнего веса и разрушили теорию о «парадоксе ожирения», которую ранее выдвинули их коллегами из других стран. Специалисты напомнили, что лишние килограммы увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других недугов.

Ученые проанализировали результаты широкомасштабного исследования, в котором приняли участие почти 300 тысяч взрослых европейцев. Медики наблюдали ха здоровьем пациентов на протяжении нескольких лет. В результате, вред лишних килограммов подтвердился. Оказалось, что ндекс массы тела, который выше 22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, риск увеличивался на 13% при наборе женщинами 5,2 килограмма на квадратный метр, мужчинами – 4,3 килограмма на квадратный метр, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, ранее появилась теория, согласно которой повышенный индекс массы тела был признан полезным. Специалисты утверждали, что ожирение приводит к долголетию, но при условии, что полные люди продолжают заниматься физкультурой, передает телеканал «360».

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