2018-03-16T13:43:40+03:00
Происшествия

Более 40 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кельне

Тест на алкоголь показал, что машинист одного из поездов был пьян
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Многие пострадавшие получили лишь ушибыМногие пострадавшие получили лишь ушибыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере 40 человек получили травмы в результате столкновения двух трамваев в центре немецкого города Кёльна. Авария произошла в четверг, 15 марта, примерно в 20:00 по местному времени.

По последним данным, большинство пассажиров получили легкие травмы, и лишь состояние одного из них оценивается как тяжелое. Между тем, официальное количество пострадавших еще может увеличиться, поскольку многие пассажиры самостоятельно добирались до ближайших больниц, что осложнило сбор данных.

Причины аварии в настоящий момент устанавливаются, однако уже сейчас известно, что один из машинистов был пьян. Данную информацию подтвердил проведенный правоохранителями тест на алкоголь. Между тем, результатов анализа крови еще предстоит дождаться.

Как сообщает издание Die Welt, все желающие пассажиры столкнувшихся трамваев смогли пересесть в автобусы. Дорога же, на которой случилась авария, оказалась заблокирована в обоих направлениях на несколько часов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце декабря прошлого года в Германии также столкнулись пассажирский и товарный поезда.

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