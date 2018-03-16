Песков: Москва может ввести ответные меры в отношении Лондона в любую минуту

СЕГОДНЯ 13:52 2018-03-16T13:52:56+03:00

Песков: Лондон очень скоро пожалеет о своих неконструктивных шагах в отношении России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле подчеркнули, что ответные меры на высылку Британией российских дипломатов не заставят себя долго ждать

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В Кремле удивлены истеричной позицией Великобритании по делу об отравлении шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. И заверяют, что Лондон пожалеет о своих голословных обвинениях в адрес России о якобы ее причастности к данному преступлению. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ответные меры на высылку Британией российских дипломатов не заставят себя ждать. "Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, скажу так - они себя не заставят долго ждать​​​. Разумеется, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны", - сказал Песков на пресс-брифинге 16 марта.

Журналисты задали пресс-секретарю уточняющий вопрос - когда именно стоит ждать ответных мер от Москвы в сторону Лондона. И будут ли они обнародованы до президентских выборов 18 марта. На что Песков заявил, что введение ответных мер в отношении Великобритании «можно ожидать в любую минуту».

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации отравления шпиона ГРУ Скрипаля и его дочери, и объявила персонами нон-грата 23 российских дипломата.

В Москве все обвинения отвергают, считая, что Лондон намеренно спровоцировал скандал, чтобы подмочить имидж России на мировой арене. Параллельно этому, МИД РФ готовит пакет ответных мер в отношении Лондона, среди которых также значится высылка дипломатов Соединенного Королевства.