2018-03-16T13:55:44+03:00
Наука

Ученые выявили еще одну опасность путешествия на Марс

Участники экспедиции могут получить критическую дозу радиации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Экспедиция на Марс названа смертельно опаснойЭкспедиция на Марс названа смертельно опасной
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Миссия на Марс может оказаться смертельно опасной для ее участников. Ученые утверждают, что воздействие космической радиации намного сильнее, чем считалось ранее. К таким выводам специалисты пришли, анализ данных, полученных CRaTER – прибором, расположенным на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Этот аппарат оценивает опасность воздействия, как солнечной радиации, так и космических лучей.

Сообщается, что в открытом космосе из-за снижения солнечной активности солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи. В связи с этим, доза, которую могут получить участники экспедиции на Марс повысится на 30%.

Источниками опасного излучения являются объекты, расположенные за пределами Солнечной системы. Однако сильное воздействие оказывает на астронавтов и само солнечное излучение. В открытом космосе оно значительно опаснее, чем на Земле, где людей защищает озоновый слой, передает сайт «Дни.ру».

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