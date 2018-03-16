2018-03-16T15:10:37+03:00
Политика

Жена осужденного Киевом «за разговоры» активиста обратилась за помощью в ЛНР

Дениса Шатунова приговорили к 10 годам колонии за желание отомстить убийце друга
Алексей КАРЕЛИН
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Денис Шатунов осужден в Киеве на 10 лет "за разговоры". Фото: личный архив семьи ШатуновыхДенис Шатунов осужден в Киеве на 10 лет "за разговоры". Фото: личный архив семьи Шатуновых
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Анна Шатунова обратилась к руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольге Кобцевой с просьбой помочь вызволить из заключения ее мужа Дениса, которого, по словам Анны, на Украине осудили на 10 лет «за разговоры». Анна попросила помощи также у лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Активиста «Куликова поля» Дениса Шатунова задержали 9 июня 2015 года в Киеве. Шатунов грозился отомстить убийце его друга, 34-летнего реконструктора Евгения Лосинского. Реконструктор получил тяжелое ранение в живот во время беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. По официальной версии, тогда погибло 48 человек.

Потерпевшим по делу Шатунова выступал Сергей Ходияк. На суде он заявил, что Шатунова не знает и претензий к нему не имеет. Сам Шатунов вину признал, но сказал, что находился в состоянии аффекта, когда обещал расправиться с Ходияком.

Сейчас Шатунов находится в колонии строгого режима в городе Черкассы. По словам Анны, 32-летний Шатунов «страдает гепатитом, у него диагностировали острый гастрит, с сердцем также проблемы». Обменять его на военнопленного Украина отказывается из-за уголовной статьи. Шатунову отказали в помиловании от президента, а также в пересмотре дела в апелляционном и кассационном судах.

Анна уехала из Украины из-за постоянно поступавших угроз от националистов, но в будущем надеется вернуться с мужем в Одессу, рассказывает ФАН.

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