Песков назвал успехом новый фильм о Путине

СЕГОДНЯ 14:18 2018-03-16T14:18:36+03:00

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В Кремле высказались по поводу нового фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин», посвященного президенту РФ. Так, пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков назвал эту картину «прекрасной» и рекомендовал всем интересующимся ее посмотреть.

Причем, по мнению представителя Кремля, новый фильм о российском лидере стал успешным ответом на вопрос «Кто вы, мистер Путин?».

Также пресс-секретарь заметил, что ленту Кондрашова не могли показать в эфире до президентских выборов, намеченных в нашей стране на это воскресенье, 18 марта, поэтому ее опубликовали в интернете. «Это тоже достаточно здорово, потому что охват, насколько мы понимаем, через интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный охват», - цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая же на вопрос журналистов о том, видел ли сам Путин посвященный ему фильм, представитель Кремля сказал, что пока глава РФ целиком не посмотрел эту картину, однако намерен это сделать, когда у него «будет время».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в соцсетях была опубликована вторая часть документального фильма «Путин», снятого политическим обозревателем ВГТРК Андреем Кондрашовым. Лента представляет собой серию интервью с людьми, которых президент давно и хорошо знает, а также с самим главой государства.