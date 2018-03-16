2018-03-16T14:37:33+03:00
Звезды

Назван режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде

За 25-й эпизод возьмется режиссер фильма «На игле» Дэнни Бойл
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Нового Бонда снова сыграет Дэниэл Крэйг.Нового Бонда снова сыграет Дэниэл Крэйг.
Изменить размер текста:

Бондиану продолжит Дэнни Бойл - режиссер таких кинохитов, как «На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя» и «Пляж» с Ди Каприо в главной роли. Новый эпизод о Джеймсе Бонде станет уже 25-м по счету.

«У нас есть идея. Сценарист Джон Ходж и я придумали идею, а в настоящий момент Джон пишет текст. Увидим, что из этого получится», - сказал Бойл.

С Ходжем Бойл уже работал в паре: над фильмами «На игле», «Пляж», «Неглубокая могила» и «Транс». Съемки очередного эпизоды бондианы дуэт планирует завершить к концу 2018 года, пишет Metro. Мировая премьера назначена на 8 ноября 2019 года. Главную роль сыграет, как и в предыдущих эпизодах, Дэниэл Крэйг, который уже подтвердил свое участие.

Как сообщал сайт kp.ru, в 2008 году фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» получил премию «Оскар» в восьми номинациях, в том числе и «Лучший режиссер».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Медведев присвоил 19 моногородам статус территорий опережающего развития
В Таиланде автобус с россиянами врезался в дерево: трое пострадали
Путин: в послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова
Путин объявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Лавров: Некоторые страны хотят поделить Сирию на мелкие княжества
Путин распорядился ограничить кадастровую стоимость недвижимости
МИД РФ выразил протест из-за планов Польши эксгумировать останки советских воинов
Помощник президента РФ: Российская армия прошла пик перевооружения
В Кремле назвали «шокирующими» заявления о причастности Путина к делу Скрипаля
Останки Сальвадора Дали заново захоронили в испанском музее
Экс-начальника МУРа перевели из СИЗО под домашний арест
Москвич взял в заложники 8 кошек жены и вымогает у нее квартиру
На основе послания Путина создадут 10 нацпроектов и программ
Украина бойкотирует зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске
На Украине возбудили дело против организаторов выборов президента РФ в Крыму
ЦБ: Экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого роста
Умер режиссер Александр Павловский
Постпред РФ при ОЗХО: Британия отказывается от сотрудничества по делу Скрипаля даже через посредников