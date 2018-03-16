Назван режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде

СЕГОДНЯ 14:37 2018-03-16T14:37:33+03:00

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Бондиану продолжит Дэнни Бойл - режиссер таких кинохитов, как «На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя» и «Пляж» с Ди Каприо в главной роли. Новый эпизод о Джеймсе Бонде станет уже 25-м по счету.

«У нас есть идея. Сценарист Джон Ходж и я придумали идею, а в настоящий момент Джон пишет текст. Увидим, что из этого получится», - сказал Бойл.

С Ходжем Бойл уже работал в паре: над фильмами «На игле», «Пляж», «Неглубокая могила» и «Транс». Съемки очередного эпизоды бондианы дуэт планирует завершить к концу 2018 года, пишет Metro. Мировая премьера назначена на 8 ноября 2019 года. Главную роль сыграет, как и в предыдущих эпизодах, Дэниэл Крэйг, который уже подтвердил свое участие.

Как сообщал сайт kp.ru, в 2008 году фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» получил премию «Оскар» в восьми номинациях, в том числе и «Лучший режиссер».