2018-03-16T14:39:43+03:00
Политика

МИД РФ раскритиковал созданный в Париже формат по химоружию в Сирии

В Москве уверены, что цель этого «клуба по интересам» - отстранение от власти президента арабской республики Башара Асада
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 16 марта, в министерстве иностранных дел России заявили, что созданный по французской инициативе формат по химическому оружию в Сирии подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что истинная цель парижского формата - отстранение от власти нынешнего сирийского президента Башара Асада. Как считают в МИД РФ, этот «клуб по интересам» намерен «создать критическую массу весьма сомнительных, а зачастую и просто сфальсифицированных доказательств» того, что за химатаками в арабской республике якобы стоит Дамаск.

В связи с этим российские дипломаты обратились с призывом к странам-членам КЗХО. «Вновь обращаемся к государствам-участникам Конвенции (о запрещении химического оружия) с призывом проявить политическую мудрость и ответственность, не ассоциировать себя с политически мотивированными «новациями», деструктивными по отношению к режиму химического разоружения», - говорится на сайте МИД РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу Франция вызвалась совместно США нанести удар по Дамаску. Отмечалось, что Париж готов это сделать, если в сирийской столице обнаружатся склады химического оружия.

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