В Неаполе обрушилась стена древнего монастыря: Пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 14:48 2018-03-16T14:48:36+03:00

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В историческом центре Неаполя произошло обрушение внешней стены дворика базилики Сан-Паоло-Маджоре и прилегающего к ней бывшего монастыря. Об этом сообщили в месной пожарной службе.

Отмечается, что в здании шли ремонтные работы, когда произошло внезапное обрушение лесов и части стены. Трое рабочих получили легкие травмы, еще одного извлекли из-под завалов и передали подоспевшим медикам.

На месте происшествия работают пожарные, прилегающая территория оцеплена полицией.

Базилика Сан-Паоло-Маджоре (церковь Святого Павла) расположена на месте языческого храма первого века и средневековой церкви, построенной в честь победы неаполитанцев над сарацинами. Строительство базилики в ее современном виде было закончено к 1538 году.

Религиозное сооружение дважды подвергалась серьезным разрушениям — во время землетрясения в 1688 году и при бомбардировке союзников в ходе Второй Мировой войны в 1943 году.